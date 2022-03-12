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Пярвиз Шахбазов: В следующем году поставки газа в Европу по ЮГК будут увеличены

Пярвиз Шахбазов: В следующем году поставки газа в Европу по ЮГК будут увеличены В следующем году поставки газа в Европу по Южному газовому коридору будут увеличены.
Энергетика
12 марта 2022 г. 15:49
Пярвиз Шахбазов: В следующем году поставки газа в Европу по ЮГК будут увеличены

В следующем году поставки газа в Европу по Южному газовому коридору будут увеличены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на панельной дискуссии по энергетической безопасности в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Южный газовый коридор уже подтвердил свою успешность. Сейчас по нему транспортируется газ в Турцию и Европу. Азербайджан имеет огромные газовые месторождения в Каспийском море и существующая инфраструктура находится в хорошем состоянии. Различные компании в энергетическом секторе проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном", - сказал министр.

По его словам, при разговоре об энергетической политике Азербайджана, необходимо в первую очередь говорить о тесном сотрудничестве с Турцией и совместных проектах.

Шахбазов отметил, что развитие энергетики является одним из основных столпов азербайджано-турецких отношений: "Энергетика - одна из основных тем для будущего сотрудничества между нашими странами".

Министр также подчеркнул важность диверсификации при транспортировке энергоресурсов: "Мы думаем над тем, что можем сделать сбалансировано и стабильно. Всем известно, что энергетическая безопасность является неотъемлемым фактором для Азербайджана. Сейчас можно констатировать, что политические конфликты в регионе и мире несут нестабильность для газового рынка".

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Версия на английском языке ФотоParviz Shahbazov: Gas supplies to Europe via SGC will be increased next year
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: "Cənub Qaz Dəhlizi ilə Avropaya qaz nəqli gələn il artacaq"

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