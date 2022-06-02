Пярвиз Шахбазов: В Шуше будет подписан контракт по крупномасштабным "зеленым" энергопроектам

Происходят трансформационные процессы, которые изменят динамику энергосистемы Азербайджана, открывается совершенно другая, новая страница в энергетической истории Каспия.

Происходят трансформационные процессы, которые изменят динамику энергосистемы Азербайджана, открывается совершенно другая, новая страница в энергетической истории Каспия.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, через два дня в Шуше будет подписано новое соглашение по крупномасштабным "зеленым" энергетическим проектам.

Министр отметил, что центр тяжести в трансформации Азербайджана в страну "зеленого роста" лежит на Карабахе - Восточном Зангезуре как "зеленой" энергетической зоне, полностью основанной на использовании возобновляемых источников энергии, и Каспийском море с ветроэнергетическим потенциалом в 157 ГВт, эти геостратегически значимые пространства станут источником экспорта "зеленой" энергетики Азербайджана.

Он рассказал о новых коммуникациях, запланированных через Зангезурский коридор, Черное море в качестве экспортных маршрутов: "Азербайджан станет страной, которая расширяет свое энергетическое партнерство с соседними странами и Европой по многим альтернативным источникам, благодаря экспорту газа, "зеленой энергии" и "чистого" водорода".