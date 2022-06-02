О нас

Пярвиз Шахбазов: В Шуше будет подписан контракт по крупномасштабным "зеленым" энергопроектам

Пярвиз Шахбазов: В Шуше будет подписан контракт по крупномасштабным "зеленым" энергопроектам Происходят трансформационные процессы, которые изменят динамику энергосистемы Азербайджана, открывается совершенно другая, новая страница в энергетической истории Каспия.
Энергетика
2 июня 2022 г. 11:29
Пярвиз Шахбазов: В Шуше будет подписан контракт по крупномасштабным зеленым энергопроектам

Происходят трансформационные процессы, которые изменят динамику энергосистемы Азербайджана, открывается совершенно другая, новая страница в энергетической истории Каспия.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, через два дня в Шуше будет подписано новое соглашение по крупномасштабным "зеленым" энергетическим проектам.

Министр отметил, что центр тяжести в трансформации Азербайджана в страну "зеленого роста" лежит на Карабахе - Восточном Зангезуре как "зеленой" энергетической зоне, полностью основанной на использовании возобновляемых источников энергии, и Каспийском море с ветроэнергетическим потенциалом в 157 ГВт, эти геостратегически значимые пространства станут источником экспорта "зеленой" энергетики Азербайджана.

Он рассказал о новых коммуникациях, запланированных через Зангезурский коридор, Черное море в качестве экспортных маршрутов: "Азербайджан станет страной, которая расширяет свое энергетическое партнерство с соседними странами и Европой по многим альтернативным источникам, благодаря экспорту газа, "зеленой энергии" и "чистого" водорода".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Shahbazov: Agreement to be signed soon on large-scale green energy projects in Shusha
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Şuşada iri həcmli "yaşıl enerji" layihələri üzrə müqavilə imzalanacaq"

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
1 июня 2022 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi