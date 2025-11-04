Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Энергетика
    • 04 ноября, 2025
    • 17:03
    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Азербайджан за 9 месяцев текущего года экспортировал в Грецию 800 млн кубометров природного газа.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

    Он отметил, что встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Христосом Каподистриясом, чья дипломатическая деятельность завершена.

    В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе и сфере возобновляемых источников энергии, а также проведение очередного заседания Совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству между двумя странами.

    "Была высоко оценена роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Грецию", - говорится в публикации.

    Pərviz Şahbazov: "Bu il Azərbaycandan Yunanıstana 800 milyon kubmetr qaz tədarük edilib"
    Minister: Azerbaijan's gas supply to Greece reached 800 mcm in 9 months

