Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

Азербайджан за 9 месяцев текущего года экспортировал в Грецию 800 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Христосом Каподистриясом, чья дипломатическая деятельность завершена.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе и сфере возобновляемых источников энергии, а также проведение очередного заседания Совместной комиссии по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству между двумя странами.

"Была высоко оценена роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы, включая Грецию", - говорится в публикации.