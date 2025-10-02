Пярвиз Шахбазов: Транскаспийский коридор обеспечит крупные поставки "зеленой энергии" из Азербайджана и ЦА

Интеграция производственных и импортных хабов по широкой географии от Азии до Европы является одним из ключевых элементов создаваемой платформы "зеленой энергетики" Азербайджана.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на XVI Евразийском форуме Kazenergy "Новый энергетический порядок: акцент на средние державы".

П. Шахбазов напомнил, что нынешние масштабные усилия Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики направлены не только на увеличение доли этих ресурсов во внутренней энергосистеме до примерно 40% к 2030 году, но и на создание региональных и глобальных партнерств.

"Ведется интенсивная работа по обеспечению поставок 4 гигаватт из 6 гигаватт энергии ветра и солнца, которые будут производиться на суше и на шельфе Азербайджана к 2032 году, через Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор в Европу", - подчеркнул министр.

П. Шахбазов также отметил, что в настоящее время ведется работа над проектами "зеленых" энергетических коридоров "Азербайджан-Турция-Европа" и "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" - как напрямую из Нахчывана, так и через Армению.

"Эти проекты, соединяющие Южный Кавказ с Турцией и Европой, обладают также потенциалом стать мостом между Центральной Азией и указанными регионами. Мы рассматриваем "Транскаспийский зеленый энергетический коридор" как ключевой элемент обширной интегрированной платформы "зеленой энергетики", охватывающей эти регионы. Данное видение предполагает масштабные поставки возобновляемой энергии из Азербайджана и Центральной Азии на турецкий и европейский рынки, интеграцию производственных и импортных хабов по широкой географии от Азии до Европы, а также управление и балансировку переменной выработки возобновляемой энергии", - подчеркнул министр.

По его словам, с учетом волоконно-оптического компонента этих проектов, "Транскаспийский зеленый энергетический коридор" вместе с другими интерконнекторами будет способствовать не только повышению энергетической и экологической безопасности, но и укреплению цифровой и транспортной связности, что еще больше увеличит геостратегическое значение стран вдоль Среднего коридора.

"Мы уверены, что наше партнерство внесет значительный вклад в достижение целей Центральной Азии по развитию возобновляемой энергетики, укрепление энергетической безопасности региона в целом и поддержку глобальных задач энергетического перехода", - добавил министр.