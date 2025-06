Пярвиз Шахбазов принял участие в заседании министров энергетики ШОС в Китае

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в церемонии открытия заседания министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Энергетическом форуме, проходивших в городе Нинбо, Китай.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы подчеркнули стратегическое значение проектов в области зеленой энергетики с Китаем и Центральной Азией, особенно инициативы "Зеленый Шелковый путь" и "Транскаспийского зеленого энергетического коридора", поддерживающего энергетическую повестку ШОС, в развитии сотрудничества Азербайджана с организацией", - написал министр.