    Пярвиз Шахбазов принял участие в 40-й встрече министров стран ОПЕК+

    Энергетика
    • 30 ноября, 2025
    • 20:50
    Пярвиз Шахбазов принял участие в 40-й встрече министров стран ОПЕК+

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в 40-м заседании министров стран-членов ОПЕК+, прошедшем в онлайн-формате.

    Как сообщили Report в Минэнерго, Азербайджан выразил свою поддержку решению о сохранении стабильного уровня ежедневной добычи сырой нефти до конца 2026 года и механизму оценки максимальной устойчивой производственной мощности.

    На заседании были обсуждены ситуация на мировом нефтяном рынке, уровни добычи и выполнение компенсаций. Был утвержден механизм оценки Максимальной устойчивой производственной мощности (MSC), разработанный секретариатом ОПЕК, который будет использоваться в качестве эталонного показателя для определения базового уровня добычи нефти в странах Декларации о сотрудничестве на 2027 год.

    Также секретариату ОПЕК поручено разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества, подписанной 2 июля 2019 года, и представить этот план на следующем министерском совещании.

    Стороны договорились провести 41-го заседание министров ОПЕК+ 7 июня следующего года.

