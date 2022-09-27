Пярвиз Шахбазов примет участие во втором заседании министров энергетики ОТГ

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов примет участие во 2-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 28 сентября в Алматы (Казахстан).

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов примет участие во 2-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 28 сентября в Алматы (Казахстан).

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Было отмечено, что на мероприятии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области нефтегазовой, нефтехимической, возобновляемой и умной энергии, энергоэффективности, перехода к зеленой энергии, развития устойчивой энергетики.

На заседании планируется выступление П.Шахбазова и проведение двусторонних встреч.