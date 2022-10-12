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Пярвиз Шахбазов: Последнее решение ОПЕК+ направлено на недопущение дисбаланса на рынке

Пярвиз Шахбазов: Последнее решение ОПЕК+ направлено на недопущение дисбаланса на рынке "Последнее решение ОПЕК+ направлено на то, чтобы не допустить дисбаланса на рынке, и поскольку добыча отстает от квот, фактическое сокращение составит около 1 млн баррелей".
Энергетика
12 октября 2022 г. 19:33
Пярвиз Шахбазов: Последнее решение ОПЕК+ направлено на недопущение дисбаланса на рынке

"Последнее решение ОПЕК+ направлено на то, чтобы не допустить дисбаланса на рынке, и поскольку добыча отстает от квот, фактическое сокращение составит около 1 млн баррелей".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

Министр сказал, что ОПЕК+ не может полностью устранить влияние на нефтяной рынок всех многочисленных, в том числе геополитических факторов. Однако адекватные решения по прогнозам развития спроса на нефть обеспечивают постоянную поддержку сбалансированности спроса и предложения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: "OPEC plus"un son qərarı bazarda disbalansın qarşısını almaq məqsədi daşıyır"

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