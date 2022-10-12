Пярвиз Шахбазов: Последнее решение ОПЕК+ направлено на недопущение дисбаланса на рынке

"Последнее решение ОПЕК+ направлено на то, чтобы не допустить дисбаланса на рынке, и поскольку добыча отстает от квот, фактическое сокращение составит около 1 млн баррелей".

"Последнее решение ОПЕК+ направлено на то, чтобы не допустить дисбаланса на рынке, и поскольку добыча отстает от квот, фактическое сокращение составит около 1 млн баррелей".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

Министр сказал, что ОПЕК+ не может полностью устранить влияние на нефтяной рынок всех многочисленных, в том числе геополитических факторов. Однако адекватные решения по прогнозам развития спроса на нефть обеспечивают постоянную поддержку сбалансированности спроса и предложения.