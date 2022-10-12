Пярвиз Шахбазов: Газ будет играть важную роль в энергетическом переходе

Природный газ в последнее время играет важную роль в социально-экономическом развитии стран, а также в энергетическом переходе".

Природный газ в последнее время играет важную роль в социально-экономическом развитии стран, а также в энергетическом переходе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

"Это дает нам четкий месседж о том, что в ближайшие десятилетия природный газ будет играть очень важную роль в качестве одного из ключевых компонентов энергетического перехода”, - сказал министр.

По его словам, сегодня "зеленая энергетика" развивается достаточно динамично: "Чтобы понять это, достаточно посмотреть на события, происходящие в этой сфере, вложенные в нее инвестиции и мощности".

П.Шахбазов отметил, что в 2021 году в мире уже произведено 250 гегаватт возобновляемой энергии, и в эту сферу инвестировано 360 миллиардов долларов США: "Это больше, чем средства, вложенные в углеводородные ресурсы. Все эти факты также свидетельствуют о том, что зеленая энергетика будет развиваться и дальше".

Министр рассказал, что ключевым моментом здесь является то, насколько болезненным будет этот процесс: "Естественно, нам нужен логичный процесс энергетического перехода. Глобальный энергетический кризис, который мы все переживаем, привел к тому, что сегодня, по крайней мере, природный газ стал рассматриваться как самый важный энергетический ресурс".

Шахбазов подчеркнул, что в настоящее время зеленая энергетика имеет достаточно сильную международную политическую, инвестиционную поддержку: “Страны, которые уже обеспечили свою энергетическую безопасность, способны более оптимально осуществлять собственный энергетический переход на зеленую энергию. Азербайджан, являясь традиционной страной-производителем нефти и газа, принимает в связи с этим очень серьезные меры. Азербайджан уже достиг соглашений о реализации проектов с иностранными инвестициями, связанных с производством ветровой и солнечной электроэнергии мощностью 4 700 мегаватт. На следующем этапе мы планируем реализовать проекты энергомощностью еще 6 гигаватт".

П.Шахбазов отметил, что в Азербайджане существует также потенциал солнечной и ветровой энергии общим объемом 26 гигаватт на суше.