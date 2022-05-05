Пярвиз Шахбазов: По TAP в Европу прокачано 11,6 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу поставлено 11,6 млрд кубометров газа.

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу поставлено 11,6 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на заседании круглого стола "Энергетический переход в Юго-Восточной Европе: региональное сотрудничество в области энергобезопасности, диверсификации и перехода к зеленой энергии" в Софии.

Министр отметил, что основными направлениями энергетического диалога с ЕС после встречи в феврале этого года между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон, являются декарбонизация энергетического сектора, энергетический переход, энергоэффективность, расширение Южного газового коридора для экспорта в Европу дополнительных объемов газа, в том числе водорода, производство и экспорт других видов “зеленой энергии".

В своем выступлении министр подчеркнул важность обеспечения устойчивого, доступного и безопасного энергоснабжения, подчеркнув, что решение этой проблемы заключается не в выборе между диверсификацией, энергетической безопасностью и зеленым переходом, а в их сбалансированном единстве.

Было отмечено, что Южный газовый коридор доказал свою стратегическую значимость во время энергетического кризиса, обеспечивая европейских потребителей доступным природным газом, и Азербайджан полон решимости продолжить свою роль надежного поставщика энергии как для региона, так и для стран Европы: “За четыре месяца текущего года в Европу поставлено 3,5 млрд кубометров азербайджанского газа, из которых 3,1 млрд кубометров приходится на долю Италии, 0,3 млрд - Греции и 0,1 млрд - Болгарии. Ожидается, что с нынешними темпами экспорта наши поставки газа в Европу до конца года превысят 10 млрд кубометров".