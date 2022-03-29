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Пярвиз Шахбазов: Одна из главных целей Азербайджана - стать экспортером "зеленой энергии"

Пярвиз Шахбазов: Одна из главных целей Азербайджана - стать экспортером "зеленой энергии" Несмотря на то, что Азербайджан является страной, обладающей большими нефтегазовыми ресурсами, одной из основных целей является развитие сферы возобновляемых источников энергии и превращение в экспортера “зеленой энергии”.
Энергетика
29 марта 2022 г. 16:30
Пярвиз Шахбазов: Одна из главных целей Азербайджана - стать экспортером зеленой энергии

Несмотря на то, что Азербайджан является страной, обладающей большими нефтегазовыми ресурсами, одной из основных целей является развитие сферы возобновляемых источников энергии и превращение в экспортера “зеленой энергии”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, выступая на круглом столе на тему "Азербайджан – нефть, газ: перспективы будущего энергетического партнерства“ с участием немецких энергетических компаний в рамках конференции ”Берлинский диалог по энергетическому переходу".

“Учитывая реализуемые в настоящее время крупные проекты солнечной, ветровой энергии, богатый потенциал возобновляемых источников энергии (около 27 тысяч мегаватт на суше и 157 тысяч мегаватт на море), а также планы по строительству двух новых линий, которые обеспечат рост экспорта электроэнергии в Европу, можно сказать, что Азербайджан имеет большие перспективы стать источником коридора “зеленая энергия”. Это также вносит очередной вклад Азербайджана в диверсификацию энергообеспечения Европы посредством “зеленой энергии”. Компании из Германии могут стать важными партнерами в нашем долгосрочном энергетическом сотрудничестве в этом направлении”, - сказал министр.

На круглом столе, в котором приняли участие представители Ассоциации ветроэнергетики Германии, Энергетического агентства - DENA, Восточноевропейской ассоциации бизнеса Германии и Федерации промышленности, П.Шахбазов рассказал о перспективах развития сотрудничества между двумя странами по новым направлениям: "Товарооборот Германии с Азербайджаном, важным торговым партнером на Южном Кавказе, в прошлом году вырос на 57%".

Министр энергетики заявил, что прекращение многолетнего конфликта полностью обеспечило безопасность, которая является одним из основных условий для притока инвестиций в регион.

На мероприятии говорилось о плодотворном сотрудничестве в энергетической сфере с VPC, Siemens, Berlin Wind и другими немецкими компаниями. Также было отмечено плодотворное сотрудничество с DENA по подготовке 4 пилотных проектных предложений в рамках поддержки развития возобновляемой энергетики в Азербайджане. Для расширения сотрудничества немецкие компании были приглашены к участию в проектах по возобновляемой энергии.

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Версия на английском языке Shahbazov: One of Azerbaijan's main goals is to become green energy exporter
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri “yaşıl enerji”nin ixracatçısına çevrilməkdir"

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