Пярвиз Шахбазов обсудил с PowerChina развитие проектов возобновляемой энергетики

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с исполнительным вице-президентом китайской PowerChina Resources Ltd. Хи Шию, в ходе которой обсуждена реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Стороны рассмотрели ход строительства солнечной электростанции мощностью 160 МВт, а также проекты морских ветряных электростанций общей мощностью 2 ГВт. Отмечен прогресс в реализации солнечного проекта, который планируется интегрировать в сеть на втором этапе развития возобновляемой энергетики страны. Ключевую роль в этом процессе играют исследования, проводимые китайским Институтом планирования и инжиниринга электроэнергетики (EPPEI).

Шахбазов и Шию также обсудили новые инвестиционные возможности. Китайская компания подтвердила стратегический интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ и готовность оценивать новые инвестиционные проекты.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о новых подходах Китая в развитии электроэнергетики. Затронуты также и глобальные вызовы, стоящие перед энергетическими и промышленными цепочками.