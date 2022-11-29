Пярвиз Шахбазов: Мы успешно сотрудничаем с Алжиром в формате ОПЕК+

Азербайджан успешно сотрудничает с Алжиром в формате ОПЕК+ в целях балансировки мирового рынка нефти.

Азербайджан успешно сотрудничает с Алжиром в формате ОПЕК+ в целях балансировки мирового рынка нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на встрече с министром энергетики и горнодобывающей промышленности этой страны Мохамедом Аркабом в рамках визита в Алжир.

Стороны провели широкий обмен мнениями о деятельности и планируемых проектах в области нефти и газа, а также возобновляемых источников энергии, энергетического перехода, обсудили сотрудничество в нефтегазовой, нефтехимической сфере, а также с компаниями Sonatrach и Sonelgaz.

Шахбазов отметил, что Азербайджан и Алжир, обладающие богатыми запасами углеводородов и являющиеся важными поставщиками природного газа, имеют широкий потенциал в энергетической сфере для укрепления дружеских связей и сотрудничества.

Затем в целях развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере был подписан “Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Алжирской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в нефтегазовой сфере”. Документ предусматривает сотрудничество по исследованию и производству углеводородов на суше и на море, развитию углеводородных проектов, нефтехимической промышленности, маркетингу, транспортировке и распределению энергопродуктов, а также по поставкам Azeri Light и других видов сырой нефти. Планируется создание совместной рабочей группы по реализации вопросов, вытекающих из меморандума.