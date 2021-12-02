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Пярвиз Шахбазов: К 2030 году инвестиции в энергетический сектор должны вырасти в 3 раза

Пярвиз Шахбазов: К 2030 году инвестиции в энергетический сектор должны вырасти в 3 раза К 2030 году инвестиции в энергетический сектор во всем мире должны увеличиться в 3 раза, чтобы достичь цели чистой нулевой эмиссии углерода в глобальном масштабе.
Энергетика
2 декабря 2021 г. 11:21
Пярвиз Шахбазов: К 2030 году инвестиции в энергетический сектор должны вырасти в 3 раза

К 2030 году инвестиции в энергетический сектор во всем мире должны увеличиться в 3 раза, чтобы достичь цели чистой нулевой эмиссии углерода в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на энергетическом форуме стран Организации центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Он рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в этом направлении, и отметил, что на освобожденных территориях создаются зоны "зеленой энергии", а также достигнута договоренность с иностранными компаниями о строительстве ветряных и солнечных электростанций для использования возобновляемого энергетического потенциала страны.

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Версия на английском языке Minister: “Investments in energy sector must triple by 2030”
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “2030-cü ilə qədər enerji sektoruna investisiyalar 3 dəfə artmalıdır”

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