Пярвиз Шахбазов: К 2030 году инвестиции в энергетический сектор должны вырасти в 3 раза

К 2030 году инвестиции в энергетический сектор во всем мире должны увеличиться в 3 раза, чтобы достичь цели чистой нулевой эмиссии углерода в глобальном масштабе.

К 2030 году инвестиции в энергетический сектор во всем мире должны увеличиться в 3 раза, чтобы достичь цели чистой нулевой эмиссии углерода в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на энергетическом форуме стран Организации центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Он рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в этом направлении, и отметил, что на освобожденных территориях создаются зоны "зеленой энергии", а также достигнута договоренность с иностранными компаниями о строительстве ветряных и солнечных электростанций для использования возобновляемого энергетического потенциала страны.