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Пярвиз Шахбазов: Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане достигла 14%

Пярвиз Шахбазов: Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане достигла 14% 12:06
Энергетика
13 сентября 2024 г. 12:33
Пярвиз Шахбазов: Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Азербайджане достигла 14%

Доля "зеленой энергии" в производстве электроэнергии в Азербайджане в январе-августе 2024 года составила 14%.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Министр отметил, что за 8 месяцев в Азербайджане производство электроэнергии составило 19 млрд 235,4 млн кВт/ч. При этом объем производства электроэнергии за счет возобновляемых источников (ВИЭ) составил 2 млрд 771,8 млн кВт/ч электроэнергии, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Шахбазов добавил, что экспорт электроэнергии за отчетный период составил 858,9 млн кВт/ч, импорт - 125,5 млн кВт/ч.

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Версия на английском языке Minister: Share of green energy in Azerbaijan’s electricity production was 14%
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalında “yaşıl enerji”nin payı 14 % olub”

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