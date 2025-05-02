Пярвиз Шахбазов: Для крупных поставок газа в Европу необходима поддержка долгосрочных контрактов

Если Европа рассчитывает на крупные поставки газа, необходимо поддерживать механизмы долгосрочных контрактов.

Если Европа рассчитывает на большие объемы поставок газа, то должна поддержать механизмы долгосрочных контрактов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на министерской сессии в рамках саммита по природным ресурсам в Стамбуле.

Министр подчеркнул, что в противном случае инвестирование крупных средств в добычу газа может быть рискованным при отсутствии гарантии его доставки до конечного пункта назначения и продажи на рынке.

По его словам, Турция имеет большое значение не только как потребитель, но и как транзитная страна, через которую азербайджанские энергетические ресурсы поступают в европейские государства.

Он подчеркнул, что Азербайджан сохраняет стратегическую роль поставщика нефти и газа, продолжает совместную с Турцией реализацию проектов с Турцией и планирует поставить ей около 10 млрд кубометров газа в этом году.

"Турция для Азербайджана является не только потребителем, но и транзитной страной. Через нее газ поступает в Европу", - добавил Шахбазов.

Министр отметил, что антиуглеродная политика приводит к снижению инвестиций в газовый сектор в глобальной энергетической системе и к нехватке инфраструктуры, необходимой для доставки энергоресурсов на рынки и в конечном итоге мешаетпланам по поставкам газа.

Касаясь интерконнекторов "зеленой энергии" министр сказал, что Азербайджан сотрудничает в этом вопросе с Турцией, Грузией, Румынией, Болгарией и странами Центральной Азии.

"Эти проекты не только свяжут регионы, но и будут служить как энергетической, так и климатической безопасности. Это - энергетические проекты будущего", - добавил министр.

В дискуссиях также приняли участие министры из Ирака, Египта, Ливии, Болгарии, Румынии и Молдовы. Модератором выступил министр энергетики и природных ресурсов Турциир Алпарслан Байрактар.