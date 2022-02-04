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Пярвиз Шахбазов: Балканские страны попросили продлить маршрут поставок азербайджанского газа до их региона

Пярвиз Шахбазов: Балканские страны попросили продлить маршрут поставок азербайджанского газа до их региона На сегодняшних заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) были обсуждены все вопросы и проблемы.
Энергетика
4 февраля 2022 г. 17:30
Пярвиз Шахбазов: Балканские страны попросили продлить маршрут поставок азербайджанского газа до их региона

На сегодняшних заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) были обсуждены все вопросы и проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на мероприятии, организованном по итогам 8-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

По его словам, ЮГК успешно функционирует и реализует свою миссию в этом направлении.

Министр отметил, что сегодня в рамках заседания состоялись две встречи: "На одной из них представители Балканских стран попросили продлить маршрут поставок азербайджанского газа до их региона. Работы в этом направлении мы осуществим в течение следующего периода".

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: "Balkan nations ask to extend Azerbaijani gas to the region"
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Balkan ölkələri Azərbaycan qazının bu bölgəyə qədər uzadılmasını xahiş etdilər"

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