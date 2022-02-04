Пярвиз Шахбазов: Балканские страны попросили продлить маршрут поставок азербайджанского газа до их региона

На сегодняшних заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) были обсуждены все вопросы и проблемы.

На сегодняшних заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) были обсуждены все вопросы и проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на мероприятии, организованном по итогам 8-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

По его словам, ЮГК успешно функционирует и реализует свою миссию в этом направлении.

Министр отметил, что сегодня в рамках заседания состоялись две встречи: "На одной из них представители Балканских стран попросили продлить маршрут поставок азербайджанского газа до их региона. Работы в этом направлении мы осуществим в течение следующего периода".