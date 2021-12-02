Пярвиз Шахбазов: Азербайджан намерен создать на освобожденных территориях "чистую нулевую зону"

Азербайджан реализует важные инициативы по устранению препятствий для регионального сотрудничества, которые существовали на протяжении многих десятилетий, и по созданию безопасного и широкого пространства для сотрудничества.

Азербайджан реализует важные инициативы по устранению препятствий для регионального сотрудничества, которые существовали на протяжении многих десятилетий, и по созданию безопасного и широкого пространства для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на энергетическом форуме стран Организации центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

По его словам, эти инициативы включают открытие телекоммуникационных каналов и создание нового транспортного коридора, а также работы по восстановлению и реинтеграции в освобожденном Карабахе и Восточно-Зангезурском районе Азербайджана. "В совокупности эти шаги имеют стратегическое значение для устойчивого развития региона. Азербайджан рассматривает восстановление и реконструкцию освобожденных территорий как возможность для укрепления регионального сотрудничества. Стоит особо отметить инициативу президента Ильхама Алиева о преобразовании освобожденных территорий в зону зеленой энергии. В этой уникальной инициативе особое внимание уделяется применению зеленых технологий, эффективных и умных систем в широком масштабе, открывая путь для сотрудничества в направлении региональной энергетической архитектуры. Я также должен отметить, что на заседании COP26 в Глазго Азербайджан заявил о своем намерении создать на освобожденных территориях "чистую нулевую зону", - сказал министр.