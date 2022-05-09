Пярвиз Шахбазов: Азербайджан может стать источником "зеленой" энергии для Европы

Наряду с природным газом, Азербайджан может стать новым источником "зеленой" энергии для Европы и внести больший вклад в диверсификацию энергии.

Наряду с природным газом, Азербайджан может стать новым источником "зеленой" энергии для Европы и внести больший вклад в диверсификацию энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время панельной дискуссии на Всемирном конгрессе коммунальных предприятий в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Министр затронул вопросы энергетической безопасности, энергетического перехода, растущей роли Азербайджана как надежного поставщика энергии и партнерства со странами Персидского залива в области "зеленой" энергетики в контексте процессов, происходящих в глобальной системе энергоснабжения.

Шахбазов подчеркнул, что в нынешней нестандартной ситуации, связанной с поставками энергоресурсов, устойчивая энергетическая безопасность может быть достигнута путем многогранной диверсификации: "Следует обеспечить не только разные источники импорта энергии, но и разнообразие ресурсов для энергетического баланса. Не только возобновляемые источники энергии, но и энергоснабжение на основе углеводородов не являются столь устойчивыми".

Министр заявил, что подход к развитию "зеленой" энергетики, ускорению энергетического перехода в контексте диверсификации источников энергии является более рациональным и эффективным, чем политика, направленная только на снижение выбросов и даже полное исключение природного газа из энергетического баланса. Было отмечено, что плавность энергетического перехода и пути к цели по достижению "чистого нуля" напрямую связана с обеспечением энергетической безопасности.