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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан может стать источником "зеленой" энергии для Европы

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан может стать источником "зеленой" энергии для Европы Наряду с природным газом, Азербайджан может стать новым источником "зеленой" энергии для Европы и внести больший вклад в диверсификацию энергии.
Энергетика
9 мая 2022 г. 15:51
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан может стать источником зеленой энергии для Европы

Наряду с природным газом, Азербайджан может стать новым источником "зеленой" энергии для Европы и внести больший вклад в диверсификацию энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время панельной дискуссии на Всемирном конгрессе коммунальных предприятий в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Министр затронул вопросы энергетической безопасности, энергетического перехода, растущей роли Азербайджана как надежного поставщика энергии и партнерства со странами Персидского залива в области "зеленой" энергетики в контексте процессов, происходящих в глобальной системе энергоснабжения.

Шахбазов подчеркнул, что в нынешней нестандартной ситуации, связанной с поставками энергоресурсов, устойчивая энергетическая безопасность может быть достигнута путем многогранной диверсификации: "Следует обеспечить не только разные источники импорта энергии, но и разнообразие ресурсов для энергетического баланса. Не только возобновляемые источники энергии, но и энергоснабжение на основе углеводородов не являются столь устойчивыми".

Министр заявил, что подход к развитию "зеленой" энергетики, ускорению энергетического перехода в контексте диверсификации источников энергии является более рациональным и эффективным, чем политика, направленная только на снижение выбросов и даже полное исключение природного газа из энергетического баланса. Было отмечено, что плавность энергетического перехода и пути к цели по достижению "чистого нуля" напрямую связана с обеспечением энергетической безопасности.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Azerbaijan can become source of green energy for Europe
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Təbii qazla yanaşı, Azərbaycan Avropa üçün “yaşıl” enerji üzrə də yeni təchizat mənbəyi ola bilər”

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