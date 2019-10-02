Владимир Путин: Рассчитываем на твердую позицию участников формата ОПЕК+

Диалог между ОПЕК и не входящими в картель странами приносит положительные результаты как для России, так и для всего мирового энергетического рынка, а значит, всей мировой экономики.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

"Рассчитываем на твердую последовательную позицию участников формата ОПЕК+, зная, что в самой организации проводится постоянная целенаправленная работа по поддержанию определенной дисциплины по выполнению всех наших договоренностей, - сказал президент РФ.

Как отметил глава РФ, цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, так как в настоящее время нет фундаментальных предпосылок для увеличения стоимости нефти.

"Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть. Но я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет", - отметил Путин.

По его словам, эти основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям стран ОПЕК по стабилизации мирового рынка.

Отметим, что декабрьские фьючерсы на Brent в среду подорожали на 0,53 долларов (0,9%) – до 59,42 долларов за баррель, а стоимость фьючерса на WTI увеличилась на 0,73 долларов (1,36%), до 54,35 долларов за баррель.

Напомним, что сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч и 322 тысячи баррелей в сутки соответственно).