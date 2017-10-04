Путин обсудит с королем Саудовской Аравии продление соглашения с ОПЕК+

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин намерен обсудить с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в ходе его официального визита в Россию вопрос о продлении соглашения по сокращению добычи нефти со странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Путин заявил на панельной дискуссии в ходе Российской энергетической недели.

"Мы находимся в контакте с нашими ключевыми партнерами, и с ОПЕК в целом, и с основными производителями. Вот, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии совсем скоро в России. Тоже, безусловно, будем говорить о продлении соглашения с ОПЕК", - сказал он.

Президент РФ считает возможным продление соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти, но необходимо исходить из ситуации на нефтяном рынке в марте 2018 года, когда завершится срок текущего соглашения: "Я не исключаю, что мы можем и продлить".

При этом он отметил, что Россия готова продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, в случае, если стороны решат его продлить.