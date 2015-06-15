​Путин и Миллер обсудят проект "Турецкий поток"

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент России Владимир Путин примет главу "Газпрома" Алексея Миллера.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Д.Пескова, в ходе встречи будут заслушаны итоги встречи Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 июня в Баку.

Коснувшись итогов бакинской встречи глав России и Турции, Д.Песков отметил, что были обсуждены совместные проекты в энергетике, в том числе "Турецкий поток".