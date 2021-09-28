Псаки: США рассматривают все возможности для снижения цен на нефть

США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.

США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем разговаривать со всеми международными партнерами, включая ОПЕК, о необходимости конкурентных рынков. Я хотела бы вас заверить, что мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, для снижения цен на бензин и стоимости нефти", - сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что у нее нет большей конкретики на эту тему. По ее словам, визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана связан с йеменским урегулированием, а не с ситуацией на мировых рынках нефти.