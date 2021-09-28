О нас
Report Georgia
Аудио новости

Псаки: США рассматривают все возможности для снижения цен на нефть

Псаки: США рассматривают все возможности для снижения цен на нефть США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.
Энергетика
28 сентября 2021 г. 22:55
Псаки: США рассматривают все возможности для снижения цен на нефть
Джен Псаки

США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем разговаривать со всеми международными партнерами, включая ОПЕК, о необходимости конкурентных рынков. Я хотела бы вас заверить, что мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, для снижения цен на бензин и стоимости нефти", - сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что у нее нет большей конкретики на эту тему. По ее словам, визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана связан с йеменским урегулированием, а не с ситуацией на мировых рынках нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Азербайджане наступила осень
В Азербайджане наступила осень
22 сентября 2021 г. 23:21
В Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
ФотоВ Киеве состоялось мероприятие по случаю Дня памяти
27 сентября 2021 г. 17:44
В Азербайджане смягчат карантинный режим
В Азербайджане смягчат карантинный режим
24 сентября 2021 г. 18:00
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
С 1 октября отменяется запрет на работу общественного транспорта в выходные дни
24 сентября 2021 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку
27 сентября 2021 г. 18:10
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
Армения - государство, замешанное на лжи и измышлениях
22 сентября 2021 г. 12:18
Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев выступил в формате видеообращения на Генассамблее ООН
24 сентября 2021 г. 01:15
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ухудшением погоды
23 сентября 2021 г. 21:10
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
МВД прокомментировало инцидент перед школой в Баку
25 сентября 2021 г. 10:47
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
В Северной Ирландии почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi