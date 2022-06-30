Прошло четыре года с начала поставки коммерческого газа с "Шахдениз-2" в Турцию

Сегодня исполняется 4 года со дня начала транспортировки первых коммерческих объемов газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-2", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).
Согласно информации, за 2017-2021 годы общая добыча газа на месторождении "Шахдениз" выросла на 123%, а за первые 5 месяцев текущего года – на 26,2%.
Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.
В проекте участвуют компании BP (оператор – 28,8 %), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10 %), NICO (10 %) и TPAO (19%).