О нас

Прошло четыре года с начала поставки коммерческого газа с "Шахдениз-2" в Турцию

Прошло четыре года с начала поставки коммерческого газа с "Шахдениз-2" в Турцию Сегодня исполняется 4 года со дня начала транспортировки первых коммерческих объемов газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-2", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
30 июня 2022 г. 11:25
Прошло четыре года с начала поставки коммерческого газа с Шахдениз-2 в Турцию

Сегодня исполняется 4 года со дня начала транспортировки первых коммерческих объемов газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-2", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, за 2017-2021 годы общая добыча газа на месторождении "Шахдениз" выросла на 123%, а за первые 5 месяцев текущего года – на 26,2%.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

В проекте участвуют компании BP (оператор – 28,8 %), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10 %), NICO (10 %) и TPAO (19%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Four years pass since first commercial gas supply from Shah Deniz-2 to Turkiye
Версия на азербайджанском языке  “Şahdəniz-2”-dən Türkiyəyə ilk kommersiya qazının nəqlinə başlanılmasından 4 il ötür

Другие новости из категории

Цены на нефть незначительно выросли на опасениях за нехватку этого сырья
Цены на нефть незначительно выросли на опасениях за нехватку этого сырья
30 июня 2022 г. 10:31
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 127 долларам США
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 127 долларам США
30 июня 2022 г. 10:19
В этом году Азеригазоказал 180 тысяч услуг через ASAN Kommunal и Службу ASAN
В этом году "Азеригаз"оказал 180 тысяч услуг через ASAN Kommunal и Службу ASAN
30 июня 2022 г. 09:51
Глава Shell прокомментировал планы стран G7 ограничить цены на нефть из РФ
Глава Shell прокомментировал планы стран G7 ограничить цены на нефть из РФ
30 июня 2022 г. 09:26
Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7 процентов
Цены на газ в Европе закончили торги в среду ростом на 7 процентов
29 июня 2022 г. 23:35
ОПЕК: В прошлом году потребность Азербайджана в природном газе выросла почти на 3%
ОПЕК: В прошлом году потребность Азербайджана в природном газе выросла почти на 3%
29 июня 2022 г. 16:48
ОПЕК: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 41%
ОПЕК: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 41%
29 июня 2022 г. 16:32
ОПЕК: В прошлом году добыча газа в Азербайджане выросла на 27%
ОПЕК: В прошлом году добыча газа в Азербайджане выросла на 27%
29 июня 2022 г. 15:43
ОПЕК назвала объем запасов газа в Азербайджане
ОПЕК назвала объем запасов газа в Азербайджане
29 июня 2022 г. 15:31
ОПЕК огласила объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в прошлом году
ОПЕК огласила объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в прошлом году
29 июня 2022 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi