Прошло четыре года с начала поставки коммерческого газа с "Шахдениз-2" в Турцию

Прошло четыре года с начала поставки коммерческого газа с "Шахдениз-2" в Турцию

Сегодня исполняется 4 года со дня начала транспортировки первых коммерческих объемов газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-2", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

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Сегодня исполняется 4 года со дня начала транспортировки первых коммерческих объемов газа в Турцию в рамках проекта "Шахдениз-2", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR). Согласно информации, за 2017-2021 годы общая добыча газа на месторождении "Шахдениз" выросла на 123%, а за первые 5 месяцев текущего года – на 26,2%. Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году. В проекте участвуют компании BP (оператор – 28,8 %), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10 %), NICO (10 %) и TPAO (19%). Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Four years pass since first commercial gas supply from Shah Deniz-2 to Turkiye