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Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 16%

Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 16% Капитальные расходы на деятельность по проекту снизились в 3,5 раза
Энергетика
16 ноября 2020 г. 15:22
Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 16%

За три квартала 2020 года операционные расходы на деятельность в рамках проекта Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) составили 35 млн долларов США, что на 2 млн долларов или 6,06% больше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 8 млн долларов, что на 20 млн долларов США или в 3,5 раза меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода за указанный период составила 32,6 млн кубометров газа, что на 4,6 млн кубометров или 16,4% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin ötürücülük gücü 16 %-dən çox artıb

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