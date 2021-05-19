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Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50%

Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50% В январе-апреле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 12 387,4 млн кубометров газа.
Энергетика
19 мая 2021 г. 18:15
Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50%

В январе-апреле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 12 387,4 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам, 48,1% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 5 963,4 млн кубометров газа, что на 50,2% больше аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке Gas pumping via Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline up by 50%
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 50%-dən çox artıb

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