Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 50%

В январе-апреле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 12 387,4 млн кубометров газа.

В январе-апреле этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 12 387,4 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам, 48,1% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 5 963,4 млн кубометров газа, что на 50,2% больше аналогичного периода прошлого года.