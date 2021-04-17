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Производство ветровой энергии в Азербайджане сократилось на 12%

Производство ветровой энергии в Азербайджане сократилось на 12% В январе-марте этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 683,5 млн манатов.
Энергетика
17 апреля 2021 г. 10:21
Производство ветровой энергии в Азербайджане сократилось на 12%

В январе-марте этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 683,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в этой сфере произошел спад на 1,3%.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 83,5 млн манатов.

За прошедшие 3 месяца в Азербайджане произведено 6 497,3 млн кВт/ч электроэнергии, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 6 294,8 млн кВт/ч пришлось на товарную электроэнергию, что на 0,1% меньше показателя годом ранее.

Из этого объема производства 227,7 млн кВт/ч приходится на ГЭС, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

На ТЭС произведено 6 037,1 млн кВт/ч, что на 0,2% меньше по сравнению с показателями трех месяцев 2020 года.

За отчетный период ветряными электростанциями выработано 21,3 млн кВт/ч, что на 12% меньше показателя 2020 года.

В январе-марте в стране было произведено 8,7 млн кВт/ч солнечной энергии, что совпадает с аналогичным показателем прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda külək enerjisinin istehsalı 12 % azalıb

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