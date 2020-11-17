Производство солнечной энергии в Азербайджане выросло на 9%

В январе-октябре в стране было произведено 41,2 млн кВт/ч солнечной энергии, что на 9% больше показателя января-октября прошлого года

В январе-октябре этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 590,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний год стоимость произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов снизилась на 3,5% и составила 267,5 млн манатов.

За 10 месяцев в стране выработано 20 848,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 4,8% больше показателей января-октября 2019 года.

Из них 922,4 млн кВт/ч приходится на долю ГЭС, что на 33,1% меньше показателей января-октября 2019 года.

На долю ТЭС пришлось 19 131,9 млн кВт/ч, что на 8,2% больше показателей десяти месяцев 2019 года.

За отчетный период ВЭС произведено 80,7 млн кВт/ч электроэнергии, что на 12,7% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года.

В январе-октябре в стране было произведено 41,2 млн кВт/ч солнечной энергии, что на 9% больше показателя января-октября прошлого года.