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Производство солнечной энергии в Азербайджане сократилось на 11%

Производство солнечной энергии в Азербайджане сократилось на 11% За отчетный период ветряными электростанциями выработано 29,9 млн кВт/ч, что на 11% меньше показателя 2020 года
Энергетика
20 мая 2021 г. 10:55
Производство солнечной энергии в Азербайджане сократилось на 11%

В январе-апреле этого года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане было произведено продукции и оказано услуг на сумму 861,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в этой сфере произошел спад на 0,7%.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 119,2 млн манатов (+2,2%).

За прошедшие 4 месяца в Азербайджане произведено 8 383 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На товарную электроэнергию пришлось 8 123,8 млн кВт/ч, что на 1,4% больше показателя годом ранее.

Из этого объема производства 427,7 млн кВт/ч приходится на ГЭС (+28,1%).

На ТЭС произведено 7 652,4 млн кВт/ч, что на 0,3% больше по сравнению с показателями четырех месяцев 2020 года.

За отчетный период ветряными электростанциями выработано 29,9 млн кВт/ч, что на 11% меньше показателя 2020 года.

В январе-апреле в стране было произведено 13,8 млн кВт/ч солнечной энергии (+7,8 %).

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