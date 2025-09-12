Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Производство карбамида в Азербайджане увеличилось почти на 3% в этом году

    Энергетика
    • 12 сентября, 2025
    • 14:34
    Производство карбамида в Азербайджане увеличилось почти на 3% в этом году

    В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 429,2 тыс. тонн карбамида, что на 2,6% больше по сравнению с первыми 8 месяцами 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    На 1 сентября образовался остаток готовой продукции в размере 68,2 тыс. тонн.

    Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе "SOCAR Карбамид", расположенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод запущен 16 января 2019 года и способен производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70 % объема производства предназначено для экспорта.

    Bu il Azərbaycanda karbamid istehsalı 3 %-ə yaxın artıb
    Production of urea in Azerbaijan rises nearly 3% in 2025

