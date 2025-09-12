Производство карбамида в Азербайджане увеличилось почти на 3% в этом году
Энергетика
- 12 сентября, 2025
- 14:34
В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено 429,2 тыс. тонн карбамида, что на 2,6% больше по сравнению с первыми 8 месяцами 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
На 1 сентября образовался остаток готовой продукции в размере 68,2 тыс. тонн.
Напомним, что карбамид (азотное удобрение) производится на заводе "SOCAR Карбамид", расположенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод запущен 16 января 2019 года и способен производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья 435 млн кубометров природного газа. 70 % объема производства предназначено для экспорта.
