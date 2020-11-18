Производство электроэнергии в Азербайджане сократилось

Экспорт электроэнергии за указанный период сократился на 208,6 млн и составил 901,7 млн кВт/ч

Производство электроэнергии по республике в октябре составило 1 895,7 млн кВт/ч, экспорт - 59,8 млн кВт/ч, импорт - 10,8 млн кВт/ч.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство электроэнергии по республике возросло на 24,7 млн кВт/ч, экспорт - на 14,5 млн кВт/ч, а импорт - на 1,5 млн кВт/ч.

В январе-октябре текущего года производство электроэнергии в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 138,5 млн кВт/ч и составило 21 301,3 млн кВт/ч.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС выросло на 315,2 млн кВт/ч по сравнению с 10 месяцами прошлого года и составило 20 063,7 млн кВт/ч, на ГЭС сократилось на 455 млн кВт/ч – до 946,4 млн кВт/ч, из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) возросло на 1,2 млн кВт/ч - до 291,2 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 82,82 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях - 42,44 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 166 млн кВт/ч.

В январе-августе ОАО "Азерэнержи" выработано 18 998,5 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 18 214,3 млн, ГЭС - 784,2 млн), Государственной энергетической службе Нахчыванской АР - 356 млн кВт/ч (ТЭС - 175,3 млн, ГЭС - 143,7 млн, СЭС - 37 млн), независимыми электростанциями - 1 946,8 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за указанный период сократился на 208,6 млн и составил 901,7 млн кВт/ч. Импорт электроэнергии составил 115,1 млн, сократившись в годовом сравнении на 5,7 млн кВт/ч.