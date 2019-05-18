​Производство дизтоплива в Азербайджане возросло на 2%

В январе-апреле 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 1 019,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 397,7 тыс. тонн автобензина, что на 4% ниже показателя прошлого года. На 1 мая запасы готовой продукции (автобензина) составили 75,8 тыс. тонн.

В январе-апреле в стране произведено 682 тыс. тонн дизтоплива, 196,5 тыс. тонн керосина, 104,2 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 25,7 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива увеличилось на 2,1%, керосина - 2,6%, бензина для нефтехимии - 41,8%, топочного мазута - 9,4%.

За этот период произведено 5,4 тыс. тонн смазочных масел, 49,2 тыс. тонн нефтяного битума, 81,8 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство смазочных масел сократилось на 70%, нефтяного битума – 42,2%, нефтяного кокса - 7,2%.