Производство бензина в Азербайджане незначительно увеличилось

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 712,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 307,6 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 0,4% превышает показатель прошлого года. На 1 апреля запасы готовой продукции составили 83,7 тыс. тонн.

В первом квартале производство дизтоплива увеличилось в годовом сравнении на 6,4%, до 477,8 тыс. тонн, смазочных масел – на 40,5%, до 5,2 тыс. тонн, нефтяного битума – в 3,4 раза, до 58,8 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 53,3%, до 63,6 тыс. тонн, бензина для нефтехимии – на 10,6%, до 57,6 тыс. тонн.

В то же время производство керосина сократилось на 5,5%, до 140,5 тыс. тонн.