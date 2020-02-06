​Произведена первая партия труб для поставок азербайджанского газа

Греческая компания Corinth Pipeworks завершила строительство трубопроводов для 47-километрового участка интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria-IGB), призванного транспортировать азербайджанский газ в Болгарию.

Как сообщает Report, об этом сообщает компания ICGB, реализующая трубопроводный проект.

Ожидается, что трубы будут доставлены в первую неделю февраля.

По информации, строительство трубопровода продолжается, проект реализуется по графику. Греческая компания будет производить трубы для IGB пятью партиями. Диаметр труб составляет 32 дюйма, а длина 12 или 18 метров.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе.

Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.