Прогноз: Спрос на нефть увеличится в III квартале

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Спрос на нефть на мировом рынке в III квартале 2017 года может увеличиться, этот период станет показательным для нефтяного рынка. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.

"Страны хотят избежать избытка нефти на рынке. Этот процесс не является быстрым. Необходимо отслеживать ситуацию, смотреть как она развивается. Мы уверены, что III квартал станет показательным: спрос в этот период повысится, что позволит уменьшить избыток производства на 1,8 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Министр добавил, что ценовой кризис еще не преодолен, однако соглашение о сокращении добычи нефти положительно сказалось на нефтяном рынке. "Мы видим положительный эффект, состояние лучше, чем было полгода назад", - добавил он. При этом месяц назад Новак говорил, что глобальный спрос на нефть начнет восстанавливаться в I квартале 2018 года.