Прогноз роста предложения нефти от стран ОПЕК+ в этом году остался на прежнем уровне
Энергетика
- 14 января, 2026
- 17:19
ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в 2026 году на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с) - до 54,78 млн б/с.
Как передает Report, об этом сказано в отчете организации.
Основной вклад в увеличение добычи внесут США, Канада, Бразилия и Аргентина.
В 2027 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, также вырастет на 0,6 млн б/с - до 55,39 млн б/с.
Ключевыми драйверами роста, как ожидается, станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.
Последние новости
17:57
В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территорияхВнутренняя политика
17:52
В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культурыВнутренняя политика
17:52
Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %Финансы
17:43
Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатовKультурная политика
17:42
Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностейВнешняя политика
17:36
Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропагандыKультурная политика
17:36
В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языкиKультурная политика
17:33
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 годЭнергетика
17:29