Прогноз роста предложения нефти от стран ОПЕК+ в этом году остался на прежнем уровне

ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в 2026 году на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с) - до 54,78 млн б/с.

Как передает Report, об этом сказано в отчете организации.

Основной вклад в увеличение добычи внесут США, Канада, Бразилия и Аргентина.

В 2027 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, также вырастет на 0,6 млн б/с - до 55,39 млн б/с.

Ключевыми драйверами роста, как ожидается, станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.