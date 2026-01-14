Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 17:19
    Прогноз роста предложения нефти от стран ОПЕК+ в этом году остался на прежнем уровне

    ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в 2026 году на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с) - до 54,78 млн б/с.

    Как передает Report, об этом сказано в отчете организации.

    Основной вклад в увеличение добычи внесут США, Канада, Бразилия и Аргентина.

    В 2027 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, также вырастет на 0,6 млн б/с - до 55,39 млн б/с.

    Ключевыми драйверами роста, как ожидается, станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.

