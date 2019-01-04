В этом году на сухопутных месторождениях Азербайджана прогнозируется добыча 7,4 млн баррелей нефти

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В этом году на сухопутных месторождениях Азербайджана ожидается добыча 7,399 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

Это на 3,86% меньше прогноза на 2018 год.

Наибольшие объемы добычи прогнозируются на месторождении "Балаханы". В 2019 году с этого месторождения планируется получить 1,590 млн баррелей нефти. Добыча с месторождения в 2017 году составила 1,7 млн баррелей, а по прогнозам на 2018 год - в объеме 1,78 млн баррелей.

В этом году на месторождении "Зых-Говсаны Абшерон" намечается добыть 0,546 млн баррелей, на месторождении "Карасу" - 0,714 млн баррелей, на месторождении "Сураханы" - 1,190 млн баррелей. Прогноз по данным месторождениям на 2019 год совпадает с прогнозом на 2018 год.

Добыча на месторождениях "Бинагади", "Ширван" и "Кюрсанги-Гарабаглы", согласно прогнозам, сократится в 2019 году. Ожидается, что добыча нефти на месторождении "Бинагади" будет на 2,87% ниже прогноза на 2018 год, в объеме 0,946 млн баррелей. На месторождении "Ширван" добыча сократится на 0,59%, до 1,017 млн баррелей. На блоке "Кюрсанги- Гарабаглы" добыча предположительно снизится на 7%, до 1,039 млн баррелей.

По прогнозам, в этом году добыча на месторождении "Нефтчала" и блоке "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" увеличится. На месторождении "Нефтчала" планируется добыть 0,235 млн баррелей нефти, что на 1,7% выше прогноза на 2018 год. Добыча на блоке "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" увеличится на 1,67%, до 0,122 млн баррелей.