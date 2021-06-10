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Прогноз по добыче на блоке "Нефтчала" не выполнен из-за пандемии

Прогноз по добыче на блоке "Нефтчала" не выполнен из-за пандемии В 2020 году годовой объем добычи по блоку нефтяных месторождений “Нефтчала” и "Хыллы" составил 0,16 млн баррелей против прогнозируемых 0,21 млн баррелей.
Энергетика
10 июня 2021 г. 11:38
Прогноз по добыче на блоке Нефтчала не выполнен из-за пандемии

В 2020 году годовой объем добычи по блоку нефтяных месторождений “Нефтчала” и "Хыллы" составил 0,16 млн баррелей против прогнозируемых 0,21 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2020 год.

По информации, прогноз по добыче на этих месторождениях выполнен на 76,08%.

В заключении говорится, что фактические поступления по этим месторождениям составили 161,79 тыс. долларов США, или на 4,93% больше, чем прогнозировалось (154,2 тыс. долларов США).

Невыполнение прогноза добычи нефти связано с пандемией, приостановкой бурения из-за падения цен на углеводороды на мировом рынке и ограничением добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+.

Соглашение о реабилитации, разработке и распределении долей добычи с блока, включающего нефтяные месторождения "Нефтчала", "Дюровдаг-Бабазенен", а также юго-западный склон Муганской моноклинали, было подписано между SOCAR, Global Energy и совместной нефтяной компанией SOCAR. Оператором выступает Neftechala Operating Company. Соглашение вступило в силу 5 октября 2009 года. Контрактная площадь составляет 2 707,7 кв. км.

Нефтегазовые операции осуществляются на месторождениях "Нефтчала", "Хыллы", "Дюровдаг". Кроме того, в контрактную площадь входят разведывательные структуры "Бабазенен", "Азадкенд", "Насимкенд", "Гашимханлы", "Сарханбейли", "Муганлы", "Орта Муган" и "Шорсулу". Вся контрактная площадь находится в границах Нефтчалинского и Сальянского районов. В настоящее время разрабатываются 2 нефтегазовых месторождения ("Хыллы" и "Нефтчала") и 1 газовое месторождение ("Дюровдаг").

Промышленная разработка месторождения "Нефтчала" началась в 1931 году, "Хыллы" - в 1954 году, "Дюровдаг" - в 1978 году.

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Версия на английском языке Block of fields in Neftchala fail to fulfill production forecast
Версия на азербайджанском языке Neftçalada yerləşən yataqlar bloku hasilat proqnozunu yerinə yetirməyib

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