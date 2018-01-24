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    Прогноз МВФ способствовал повышению цен на нефть на 1,5%

    Brent росла на 1,49% - до 70,06 доллара за баррель, WTI - на 1,51%, до 64,53

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть во вторник вечером выросли на 1,5% после того, как Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту мирового ВВП.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 20.06 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% - до 70,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,51%, до 64,53 доллара за баррель. 

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