​Проекты, связанные с Южным газовым коридором, завершатся в 2019 году

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ "Одним из основных возложенных на нас обязательств является расширение Южного газового коридора. Все проекты мы должны завершить в 2019 году".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, азербайджанская сторона уже выполнила 50% работ: "Мы держим под контролем Трансанатолийский трубопровод (TANAP). Часто проводим совещания в Стамбуле и Анкаре. Наши партнеры информируют нас о проделанной работе. Там также нет задержек по графику".

Касаясь вопросов строительства Трансадриатического газопровода (TAP), Н.Алиев сказал, что к работам по строительству данного трубопровода приступят со следующего года: "Думаю, что здесь каких-либо проблем для нас не возникнет".