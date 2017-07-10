Проект Южного газового коридора может быть расширен

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Доказанные запасы природного газа в Азербайджане равны 2,6 трлн кубометров, и эти запасы позволят обеспечить газом как страны региона, так и Европы в ближайшие десятилетия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

“Азербайджан работает над таким мегапроектом как Южный газовый коридор. Сейчас 7 стран принимают участие в этом проекте. Однако в будущем возможно присоединение к проекту еще 3 балканских стран, расширение масштаба проекта”,- заявил глава государства.