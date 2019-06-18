​Процесс передачи Bursagaz и Kayserigaz компании SOCAR Turkey завершен

Процесс продажи Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom, входящих в EWE Turkey Holding ("дочка" немецкой EWE), компании SOCAR Turkey Enerji A.Ş. завершился.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии подписания присутствовали председатель правления SOCAR Turkey Вагиф Алиев, исполнительный директор Заур Гахраманов, исполнительный директор EWE AG Стефан Дохлер, главный финансовый администратор Вольфганг Мюхер и другие руководящие лица обеих компаний.

Отныне пять компаний будут действовать под управлением SOCAR Turkey, в которую входят НПЗ STAR, TANAP, Petkim, SOCAR Terminal и ветряная электростанция Petkim.

Вагиф Алиев отметил, что приобретение Bursagaz и Kayserigaz дополнит стоимостную цепочку природного газа в Турции: "Мы придаем большое значение интеграции всех наших инвестиций с учетом динамики и производительности сектора, в котором мы работаем с момента вхождения на турецкий рынок. Мы транспортируем природный газ в Турцию уже 12 лет, и осуществляем оптовые продажи природного газа с 2013 года. Мы являемся крупнейшим партнером проекта TANAP. С вхождения Bursagaz и Kayserigaz в структуру SOCAR Turkey мы начинаем действовать в сфере распределения природного газа".

В.Алиев добавил, что SOCAR долгие годы действует в этой сфере в Азербайджане, также в Грузии, за исключением города Тбилиси.

Он также выразил уверенность в том, что действующая в телекоммуникационном секторе компания Millenicom создаст синергию с проектом SOCAR Fiber, который реализуется параллельно с TANAP.