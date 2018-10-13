Пробные поставки российской электроэнергии в Иран через Азербайджан могут быть реализованы в следующем году

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание трехсторонней рабочей группы по соединению энергосистем России, Ирана и Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики России.

Иранскую сторону в переговорах представлял заместитель министра энергетики Хомайун Хаери, азербайджанскую сторону возглавил заместитель министра энергетики Натиг Аббасов, с российской стороны - заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

Основной темой переговоров стало согласование общей модели проекта и основных аспектов технико-экономического обоснования соединения энергосистем трех стран. По итогам заседания стороны сошлись во мнении, что заинтересованные стороны должны ускорить подготовку конкретных предложений по торговле электроэнергией в объединенной энергосети трех стран и рассмотреть возможность пробных поставок электроэнергии в Иран в 2019 г.