Ильхам Алиев: Власти Азербайджана не намерены приватизировать SOCAR

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Азербайджана в условиях падения цен на свой главный экспортный продукт - нефть не намерены ни прилагать дополнительных усилий для поддержки национальной валюты, ни приватизировать государственную нефтяную компанию ГНКАР (SOCAR) - свой стратегический актив. Как передает Report со ссылкой на агентство Прайм, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал РИА Новости в кулуарах Давосского экономического форума.

Нефтяные доходы составляют около 90% азербайджанского экспорта. Азербайджанская валюта - манат - на фоне четырехкратного падения цен на нефть с 2014 года в результате двух девальваций упал к доллару более чем на 50%. Эти падения последовали за либерализацией курса: переходом сначала к таргетированию, а затем к свободному плаванию.

"Что касается маната, я думаю, все, что нужно было сделать, мы уже сделали. Думаю, дальнейших никаких мер правительство предпринимать уже не будет. Я думаю, сегодняшний курс с учетом сегодняшней цены на нефть стабилен, если нефть будет падать дальше, я не думаю, что манат от этого пострадает. Сейчас это справедливый курс. Он был немного переоценен, сейчас нашел свое место", - заявил президент РИА Новости в четверг.

На вопрос, смогут ли российские компании принять участие в объявленной несколькими днями ранее широкомасштабной приватизации активов в Азербайджане и не обращались ли они с соответствующими заявками, Президент Алиев ответил, что Россия - близкий друг его страны. "Если пожелают - будем только рады. Пока не обращались, мы только объявили", - сказал он.

По слова Алиева, "список компаний (для приватизации) скоро будет вынесен на обсуждение".

"SOCAR останется в собственности государства, потому что это стратегический актив", - подчеркнул президент.