​Прибыль BP сократилась

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Прибыль BP в четвертом квартале 2014 года составила 2,2 млрд. долларов США, что на 21,43% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Report, об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе организации по итогам 2014 года.

Согласно отчету, если общая прибыль BP за 2013 год составила 13,4 млрд. долларов, то в 2014 году эта сумма сократилась на 9,7% или же 1,3 млрд. долларов и составила 12,1 млрд. долларов.

За прошлый год BP выплатила налоги в размере 3,6 млрд. долларов и только в четвертом квартале столкнулась с финансовыми убытками в размере 969 млн. долларов.

По словам исполнительного директора Боба Дадли (Bob Dudley), стоящей перед ними основной задачей является предотвращение влияния на BP процесса падения цен на нефть.

Нефтяной гигант также обнародовал новые условия для акционеров. Б.Дадли объявил о выплате ежеквартальных дивидентов в размере 10 центов за каждую акцию.

Отметим, что в 2015 году BP планирует сокращение расходов на разведывательные работы до 20 млрд. долларов.

Напомним, что если в 2014 году планировалась потратить на разведывательные работы сумму в размере 24-25 млрд. долларов, фактически эта сумма составила 22,9 млрд. долларов.