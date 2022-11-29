Президенты Казахстана и России обсудили создание "тройственного газового союза"

В ходе переговоров в Кремле казахстанского и российского лидеров был обсужден вопрос о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана.

В ходе переговоров в Кремле казахстанского и российского лидеров был обсужден вопрос о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай Султанулы.

По его словам, цель союза - координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

"Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон", - отметил он.