Президент: Возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение для всего мира

В этом году произошло много знаменательных событий в сфере энергетики. В середине года между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Он уже выполняется. Азербайджан увеличивает экспорт своего природног

В этом году произошло много знаменательных событий в сфере энергетики. В середине года между Азербайджаном и ЕС был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Он уже выполняется. Азербайджан увеличивает экспорт своего природного газа на мировые рынки.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Напомнив, что в конце этого года был дан старт новому мегапроекту, глава государства отметил: «Прокладка электрического кабеля по дну Черного моря позволит Азербайджану и в этой области сыграть свою роль в более широком масштабе. Потому что Азербайджан станет основным поставщиком этой электроэнергии, и это будет зеленая энергия. Я уже несколько раз говорил, что Карабах и Восточный Зангезур должны стать зоной зеленой энергии. Мы уже добиваемся этого и добьемся. В то же время крупные возобновляемые источники энергии Азербайджана имеют большое значение как для нашей страны, так и для всего мира. Недавно я уже озвучивал эти цифры: потенциал подтвержденных возобновляемых источников энергии составляет 184 тыс. МВт. Из них 157 тыс. МВт приходится на потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря».

Президент Азербайджана подчеркнул, что это превратит нашу страну в незаменимого партнера в сфере энергетики.