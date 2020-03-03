Президент выделил средства на газификацию населенных пунктов 4 районов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по газификации населенных пунктов в Агстафинском, Гядабейском, Шамкирском и Товузском районах.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по газификации территориальных единиц, в том числе новых жилых массивов в Агстафинском, Гядабейском, Шамкирском и Товузском районах, из суммы, указанной в подпункте 1.11.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики выделено 8,19 млн манатов.