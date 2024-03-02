Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов

У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.

У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства отметил: "Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны".