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Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов

Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.
Энергетика
2 марта 2024 г. 10:28
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов

У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

Глава государства отметил: "Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Renewable projects agenda of Azerbaijan is very ambitious
Версия на азербайджанском языке Prezident: 10 ilə bərpaolunan enerjidən maksimum istifadə edib, daxili bazarda təbii qaz istehlakını azaltmağı planlaşdırırıq

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