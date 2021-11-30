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Президент Туркменистана и глава "Лукойл" обсудили разработку месторождений Каспия

Президент Туркменистана и глава "Лукойл" обсудили разработку месторождений Каспия Разработка и промышленное освоение нефтегазовых месторождений на Каспии стали ключевой темой встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой российской компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым.
Энергетика
30 ноября 2021 г. 11:44
Президент Туркменистана и глава Лукойл обсудили разработку месторождений Каспия

Разработка и промышленное освоение нефтегазовых месторождений на Каспии стали ключевой темой встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с главой российской компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

Как передает Report, Алекперов информировал президента о ведущейся "Лукойлом" работе в туркменском секторе Каспия, представив на рассмотрение ряд предложений по дальнейшему ее развертыванию и участию в крупных проектах по диверсификации углеводородного сектора Туркменистана.

Президент Бердымухамедов в беседе с главой "Лукойла" обозначил векторы национальной энергетической политики, в числе которых стимулирование инвестиций и инфраструктурное развитие ТЭК, расширение географии международных поставок углеводородов.

Особое внимание было уделено инновационному развитию нефтегазовой индустрии с упором на высокие экологические стандарты передовых технологий, что является одним из основных приоритетов "Лукойла" при реализации проектов.

Вопрос участия "Лукойл" в освоении месторождения "Достлуг" был обсужден в ходе предыдущей встречи, состоявшейся в феврале этого года.

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